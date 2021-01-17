Adana'da virajı alamayan ticari taksi alt yola düştü

Adana'nın Çukurova ilçesinde virajı alamayan ticari taksinin yaklaşık 3 metre yükseklikten otoyol çıkışına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Huzurevleri Mahallesi, 77012 Sokak'ta seyir halinde olan A.K. idaresindeki 01 T 2177 plakalı ticari taksi, virajı alamayınca yaklaşık 3 metre yükseklikten Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu çıkışına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, yolda güvenlik tedbiri alırken, 112 acil servis ekipleri kazada yaralanan araç sürücüsünü Seyhan Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralı A.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.