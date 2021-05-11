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Adana'da yakalanan 6 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

11.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yakalanan 6 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Adana'da, hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir telekomünikasyon şirketine ait 100 metre ve özel hastaneden de 10 metre elektrik kablosu ile iş yerinden klima dış ünitesi ve kadın çantasından cüzdan çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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