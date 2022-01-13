Adana'da yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı

Adana'da 10 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, dün 6 kişinin gözaltına alındığı hırsızlık operasyonu kapsamında 3 zanlı daha yakalandı.

Şüpheliler Seymen A, Ahmet Ö, İsa H, Adem K, Çağrı Ç, Umut Can E, Ömer B, İ.G. ve M.G'nin, kentte son bir ayda ev, iş yeri ve araçlardan 10 hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Seymen A, Ahmet Ö, İsa H, Adem K, Çağrı Ç, Umut Can E, Ömer B. tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan merkez Seyhan ilçesindeki evden televizyon, binadan da inşaat malzemesi çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, dün hırsızlık operasyonunda 6 zanlıyı gözaltına almıştı.



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