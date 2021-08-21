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Adana'da yaşlı kadının ölümü evinden taşan sudan anlaşıldı

21.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşlı kadının ölümü evinden taşan sudan anlaşıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evden suyun taşması üzerine yapılan ihbar, ev sahibi kadının ölümünü ortaya çıkardı.

Meydan Mahallesi 39038 Sokak'ta Zöhre Alpaket'in (90) yaşadığı iki katlı müstakil evin üst katından sokağa suyun taştığını fark eden alt kattaki kiracısı Suriye uyruklu Mehmed Handavi (31) durumdan şüphelenip dairenin kapısını çaldı.

Alpaket'in kapıyı açmaması üzerine Handavi komşularından yardım istedi.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin kapıyı kırarak açmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri Alpaket'i banyoda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Alpaket'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mehmed Handavi, gazetecilere, Zöhre Alpaket'in dün akşam sokakta oturduğu sırada rahatsızlandığını ve karısının yardımıyla evine çıktığını belirterek, "Üst kattan sokağa suyun taştığını fark edip dairenin kapısını çaldım ama cevap alamadım. Su sayacını kontrol ettiğimde ise dairede açık çeşme olduğunu anladım ve durumdan şüphelenip komşularıma konuyu bildirdim. Onlar da polisle irtibata geçtiler." dedi.

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