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Adana'da yeniden yargılanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 24.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Adana'da yeniden yargılanan cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

Adana'da, bir kişiyi iş yerinde av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edildikten sonra istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılanan sanık, aynı cezaya çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, sanık İbrahim A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Bahattin Tunç'un yakınları müştekiler Nurettin ve Emine Tunç ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tanık Y.E, sanığı köyde karpuz üretimi yapmasından dolayı bildiğini, öldürülen Bahattin Tunç'u ise tanımadığını belirterek, "Ben olayı görmedim. Olayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Maktulün kardeşi Nurettin ve eşi Emine Tunç da sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Sanık İbrahim A. ise cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürerek, "Bu insanlar benim paramı ödememek, benden para kopartmak için bu iftiraları bana attılar. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim A'yı "Kasten öldürmek" suçundan önce müebbet hapse mahkum etti, daha sonra cezasını 25 yıla indirdi.

- Olayın geçmişi

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Emin Ağa Caddesi'nde tavukçuluk yapan Bahattin Tunç (57), 17 Temmuz 2017'de iş yerinde pompalı tüfekle öldürülmüş, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan İbrahim A. tutuklanmıştı.

Geçen yıl aynı mahkeme tarafından 25 yıl hapse mahkum edilen İbrahim A, Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin, olayın görgü tanığının dinlenmesi için aldığı bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

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