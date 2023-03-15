Adana’da yol verme tartışmasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü

İddiaya göre olay, bugün sabah saatlerinde Ceyhan’ın Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. 01 ALN 902 plakalı otomobiliyle Süleyman Oğuz Cerit Bulvarı’nda seyir halindeki Ada Liceli, kırmızı ışıkta durduğu sırada başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişiyle yaşadığı yol verme tartışması sonucu silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralanan ve yanındaki arkadaşı tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen Liceli’nin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Liceli’nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

