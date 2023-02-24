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Adana’daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK’ya ait uçakla İstanbul’a getirildi

24.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 38 depremzede ve 31 refakatçi Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi.

Adana’daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK’ya ait uçakla İstanbul’a getirildi

Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından yaralı olarak kurtarılan depremzedelerin çeşitli illere tahliyeleri hız kesmeden devam ediyor. Adana’da enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 38 depremzede ve 31 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri nakliye uçağı ile saat 02.30 sıralarında İstanbul’a getirildi. 112 ekipleri yaralılar gelmeden önce Atatürk Havalimanı’nda bekledi. Yaralıları uçaktan alan sağlık ekipleri tedavi için çeşitli hastanelere kaldırdı.

TSK HIZ KESMEDEN YARALILARI TAHLİYE EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan arama kurtarma çalışmalarına devam ederken bir yandan da tahliye işlemlerini aralıksız devam ettiriyor. Adana’daki enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Askerler yaralıların uçaktan indirilip ambulansa bindirilmesi anında sağlık ekiplerine yardım etti.

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