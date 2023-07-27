YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'daki darp ve silahla yaralama olayıyla ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'daki darp ve silahla yaralama olayıyla ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

27.07.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kadının iş yerinde darbedilip silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi'nde emlakçılık yapan iki çocuk annesi Özlem Hüküm (37), 25 Temmuz'da iş yerine gelen dini nikahlı eşi K.T. ve yakınları A.T, S.T. ve M. T'nin saldırısına uğradı.

Darbedilip tabancayla yaralanan kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

"ALLAH BENİ İKİ ÇOCUĞUMA BAĞIŞLADI"

Özlem Hüküm, gazetecilere, olaydan bir hafta önce ayrıldığı dini nikahlı eşinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini savundu.

Saldırı sırasında şüphelilere engel olmaya çalıştığını belirten Hüküm, şöyle devam etti:

"Gücüm yetmedi, onlara engel olamadım. Allah beni iki çocuğuma bağışladı. S.T'nin başıma doğrulttuğu silah tutukluluk yapınca K.T, yeğeninden tabancayı düzeltip ateş etmesini istedi. Engel olmaya çalışırken kolumdan vuruldum. Yerde sürünerek bulduğum şarj kablosunu sararak kanamamı durdurmaya çalıştım. Çocuklarım için mücadele ettim."

Hüküm, zanlıların, işletmesine de zarar verdiğini iddia ederek, "Amaçları dükkanımı kapattırmaktı. Ayağa kalktıktan sonra yeniden iş yerimi açacağım. Adaletin yerini bulması için şikayetimden vazgeçmeyeceğim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördüIsparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü
Avcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyorAvcılar’da inşaat alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Aziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyorAziziye’de ücretsiz yüzme kursları başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana darp emlak kadın tabanca yaralı

Adana Namaz Vakitleri 27 Temmuz Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:32
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:58
Yatsı
21:28

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Perşembe

Ayten eczanesi
Karatas
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Doğa eczanesi
Saricam
Mine eczanesi
Saricam
Deva eczanesi
Saimbeyli
Asli ulaş eczanesi
Seyhan
Sihhat eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

İşkence edilerek kafese kapatılan 6 çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.