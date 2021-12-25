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Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı

25.12.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, 21 Aralık'ta 13 zanlının gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Şüphelilerden T.Y'nin Suriye'de çatışmalara katıldığı ve ağır makineli silah kullandığı öğrenildi. Zanlı H.A'nın da Suriye'de örgüt adına çatışmalara katıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i savcılıkça salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan T.Y. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, 21 Aralık'ta, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollardan kentte geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 13 zanlı, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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