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Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

01.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 23 Eylül'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüphelilerden Muhammed Hac A'nın (28), örgütün Suriye'deki kampında askeri eğitim aldığı belirlendi.

Zanlılardan Muhammed A'nın (35) da ilkokul çağındaki çocuklara 100 dolar karşılığında eğitim verdiği tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça, 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı, Muhammed Hac A. ve Muhammed A. ise tutuklandı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da polis tarafından geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 zanlıya yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanmıştı.

Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Adana DEAŞ operasyon tutuklu

Adana Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:34
İkindi
15:54
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Cumartesi

Nesli Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
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