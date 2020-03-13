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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 3 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay hapis

ADANA HABERLERİ  | 13.03.2020 18:38 | Son Güncelleme

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 3 sanıktan ikisine 6 yıl 3'er ay hapis

Adana'da FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan eski öğretmen 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sevcan A, Ayşe T. ve İ.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık Sevcan A, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar Sevcan A, Ayşe T'nin cezalandırılması, diğer sanık İ.Ç'nin ise ''yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Sevcan A. ve Ayşe T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık İ.Ç'nin ise beraatine karar verdi.

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FETÖ/PDY davası Karar mütalaa Sanık savunması

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