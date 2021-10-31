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Adana'daki Floor Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi

31.10.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki Floor Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi

Adana'da düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Menderes Spor Salonu'nda 28 Ekim'de başlayan şampiyonada, 10 ilden 80 takımda 215 sporcu yarıştı.

Şampiyonanın son gününde, final maçları oynandı.

Şampiyonada erkekler kategorisinde Gaziantep Karacaoğlan Ortaokulu birinci, Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Adana Atlas Engelliler Spor Kulübü üçüncü olurken, kadınlarda Mersin Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin Yenişehir Floor Curling Spor Kulübü ve Gaziantep Karacaoğlan Ortaokulu ilk üç sırayı paylaştı.

Karma kategoride birinci Denizli Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu, ikinci Samsun Çarşamba Belediyesi, üçüncü Gaziantep Zeugma Spor Kulübü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupaları törenle verildi.

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