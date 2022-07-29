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Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava

29.07.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava

Adana'da otomobiliyle motosiklete çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde geçen yıl 14 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında M.A'nın ölmesi, Y.B. ve A.B'nin de yaralanmasıyla ilgili tutuklu otomobil sürücüsü U.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücü U.E'nin kullandığı otomobille gece vakti A.B. idaresindeki motosiklete çarptığı belirtildi. Kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan M.A'nın hayatını kaybettiği, sürücü A.B. ve diğer yolcu konumundaki Y.B'nin yaralandığı anlatılan iddianamede, kusurluluğun tespitine ilişkin rapor hazırlanması amacıyla dosyanın bilirkişiye gönderildiği bildirildi.

Trafik bilirkişi raporuna göre kazada motosiklet sürücüsü A.B'nin kusursuz olduğu, otomobil sürücüsü U.E'nin ise "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir şekilde hareket ettiği" gerekçesiyle asli kusurlu olduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanık U.E. için "taksirle bir kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık U.E. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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