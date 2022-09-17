YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye çalışılıyor

Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye çalışılıyor

17.09.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye çalışılıyor

Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye çalışılıyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesi yakınlarındaki tarlada dün öğle saatlerinde mısır hasadı sonrası saman balyalarının istiflendiği yerde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına İmamoğlu ile Adana ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Alandaki yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye çalışılıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı
Başkentte çocuklar "Teknolojik Tayfa" ile hem eğlendi hem öğrendiBaşkentte çocuklar "Teknolojik Tayfa" ile hem eğlendi hem öğrendi
Kocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldüKocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana imamoğlu

Adana Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:38
İkindi
16:06
Akşam
18:49
Yatsı
20:04

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Pazartesi

Çare Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Yeni Hayat Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.