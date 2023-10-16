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Adana'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

16.10.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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Adana'da 9 Ekim'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde motosikletli 2 zanlının ateş açtığı restoranda başından yaralanan Oğuzhan Doğan (25), tedavi gördüğü özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Olayda yaralanan Doğan'ın arkadaşı Musa D. (25) ve garson Mahmut B. (51) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adana'da 9 Ekim'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler Oğuzhan Doğan ve Musa D. ile garson Mahmut B. yaralanmış, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlılar Mete D. (21) ve İbrahim Demir Y. (18) tutuklanmıştı.

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