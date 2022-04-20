YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto

Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto

20.04.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki trafik kazası sanığının tahliyesine protesto

Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobiliyle çarptığı bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verilmesi protesto edildi.

Geçen yıl 3 Ekim'de, aracıyla çarptığı Muhammet Yurtçu'nun (14) ölümüne, K.S'nin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Nisan'da 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan sanık M.B'nin kararla birlikte tahliye edilmesi üzerine, yaşamını yitiren gencin ailesi, yakınları ve vatandaşlar, kazanın olduğu Atatürk Caddesi'nde toplandı.

Ellerinde pankartlar taşıyan grup, "Muhammet Yurtçu için adalet" şeklinde sloganlar attı.

Anne Durdane Yurtçu, kararı kabul etmediklerini belirterek, "İki çocuğa çarpıyor, birini öldürüyor. Sadece 6 ay hapis yatması yeterli mi?" dedi.

Geçen yıl 3 Ekim'de M.B. yönetimindeki otomobilin çarptığı Muhammet Yurtçu ölmüş, arkadaşı K.S. yaralanmıştı. Tutuklanan sürücü, Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Nisan'da, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmış ve tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Erzurum'da silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandıErzurum'da silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı
Bolu'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyorBolu'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:22
Sabah
05:49
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cuma

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Takadaş Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Nur Stad Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sonu feci bitti! Tuvaletini yaparken timsah dolu havuza düştü

Sonu feci bitti! Tuvaletini yaparken timsah dolu havuza düştü

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.