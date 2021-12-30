Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kozan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 2 adrese operasyon düzenledi.

Aramada, ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz