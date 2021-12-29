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Adana'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon polis kamerasında

29.12.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon polis kamerasında

Adana'da 11 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu havadan ve karadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, operasyonun polis kamerasına yansıyan havadan ve karadan görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülere göre, çok sayıda ekip emniyetten araçlarla çıkıp belirledikleri adreslere yöneliyor. Özel harekatçıların da yer aldığı ekipler, kapısını kırarak girdikleri bir evde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıyor. Evde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği bulunuyor. Ekipler, ikametteki biri kadın iki zanlıyı gözaltına alıyor.

Polis, kentte uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiyi yakalamak için dün yaptığı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde 141,81 gram sentetik uyuşturucu, 7,61 gram esrar, 1,02 gram kokain, 8 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilmişti.

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