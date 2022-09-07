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Adana'dan Diyarbakır'a gelerek annesini silahla yaralayan genç tutuklandı

07.09.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'dan Diyarbakır'a gelerek annesini silahla yaralayan genç tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Adana'dan geldiği Diyarbakır'da annesini tüfekle yaralayan genç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan dün gelerek anneannesinin Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi H.T'yi tüfekle ateş açarak yaralayan ve gözaltına alınan Y.T'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralanan H.T'nin, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan H.T. (36) Diyarbakır'a gelerek annesinin merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evine yerleşmiş, bunun üzerine Y.T. de Adana'dan gelerek anneannesinin evinde bulunan annesi H.T'ye tüfekle ateş açmıştı.

Yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan Y.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

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