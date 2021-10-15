Adanalı dizisinin Fiko'su Umut Oğuz bakın şimdi ne yapıyor?

Adanalı dizisinin Fiko’su Umur Oğuz, geçtiğimiz aylarda dizi sektörüne dair gerçeği açıklamıştı. Yaptığı açıklamada direndiğini belirten Oğuz, kendisine 10 yıl önce aldığı ücretin teklif edildiğini söylemişti. Oğuz, pandemiyle birlikte sosyal medyanın ön plana çıkması ve reklam piyasasının sosyal medyada canlandığını belirtmişti.

UMUT OĞUZ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

En son 2017 yılında yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisinde yer alan Umut Oğuz, şimdilerde vaktini sosyal medyada video içerikler üreterek geçiriyor. Oğuz'un emeklerinin karşılığını aldığını ve takipçi sayısının yükseldiği görülüyor.

TELEVİZYON SEKTÖRÜ NASIL İŞLİYOR?

Markaların reytingi yüksek dizilerin alt bandına veya dizi arasına giren reklam kuşağına reklam vermesiyle kanallar yapılan bir diziden para kazanıyor oluyor. Böylece diziyi yapan yapımcının kazanacağı para paralelinde set ekibiyle oyunculara verdiği para değişkenlik gösteriyor. Bilindiği üzere başroller belirli ücretlerin altına çalışmadığı için yapımcılar ana cast oyuncularından bu gelmeyen reklam ücretlerini kısmış oluyorlar.





