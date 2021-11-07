Adanalı dizisinin Fiko'suydu! Umut Oğuz'un hayat hikayesi yürekleri burktu

Umut Oğuz geçtiğimiz aylarda dizi sektörüne ilişkin yaptığı açıklamalarda, kendisine 10 sene önce aldığı ücretin teklif edildiğini söylemişti. Şimdilerde sosyal medyada içerik üreten Umut Oğuz en son Bahtiyar Ölmez dizisinde rol almıştı. Bir Youtube programına konuk olan Oğuz'un çocukluk yıllarına dair anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi.

ANNESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ, ÜZÜNTÜDEN YÜZ FELCİ GEÇİRDİ!

Bir Youtube programına katılan oyuncu Umut Oğuz, çocukluğuna dair bilinmeyenleri anlattı. Küçükken annesinden şiddet gördüğünü ifade eden Oğuz, üzüntüden ağlarken yüz felci geçirdiğini söyledi. Küçükken sırtında sopalar kırıldığını söyleyen Umut Oğuz, kardeşleri ile birlikte o günden kalma travmaları olduğunu söyledi. Umut Oğuz annesi yüzünden evden ayrıldığını ve bunun için mutlu olduğunu çünkü oyunculuk mesleğini yapmaya başladığını söyledi.

Adanalı dizisinin renkli karakterlerinden biri olan Fiko'ya hayat veren Umut Oğuz Kertenkele, Yalancı Romantik, Emret Komutanım, Acı Hayat gibi başarılı projelerde yer aldı. Ekran önü projlerinin yanında tiyatro da yapan Oğuz, şimdilerde Instagram'da, "umutoguz" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

UMUT OĞUZ DİZİLERİ

Bahtiyar Ölmez, 2017, Şinasi

Kertenkele 2014-2016 Şevket

Boynu Bükükler (Konuk Oyuncu)

Bana Bir Soygun Yaz, 2012, Süleyman

Nuri, 2011

Müziklerin Efendisi, 2011, Sabit

Dedektif Memoli, 2011, Fiko

Papatyam, 2010, 2011, Abbas

Yalancı Romantik, 2008, 2009, Kafe sahibi Hamit

Emret Komutanım, 2008, Zihni Fikri Parlak

Adanalı, 2008-2010, Fiko, Lezize Teyze, Lezize Nine

Kuzey Rüzgarı, 2007, Kâmil

Cumhur Cemaat, 2007

Üç Kadın, 2005

Çil Horoz, 2005, Kazım

Sevda Tepesi, 2005, Eküri Ahmet

Saf Asaf, 2005

Emret Komutanım, 2005, Korhan

Acı Hayat, 2004-2006, Ercü

Üç Kişilik Aşk, 2004

Çalınan Ceset, 2004, Hayri

Tatil Aşkları, 2004, Berke

Büyük Buluşma, 2004, Cemil

Şöhretler Kebapçısı, 2003

Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, 2002, Yılmaz

Üvey Baba, 2000, Hakan

Ona Bakma Bana Bak, 2000

Güneş Yanıkları, 2000

UMUT OĞUZ SİNEMA

Bana Bir Soygun Yaz 2, 2018

Süper İncir, 2013 , öğretmen

Koğuş Akademisi, 2013

Bana Bir Soygun Yaz, 2012

Süpertürk, 2012

Umut Adası, 2006, Gazanfer

Tramvay, 2006, Tedhişçi

UMUT OĞUZ TİYATRO