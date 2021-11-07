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Adanalı dizisinin Fiko'suydu! Umut Oğuz'un hayat hikayesi yürekleri burktu

07.11.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Umut Oğuz, 7 Kasım 2008 - 7 Kasım 2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerin yer aldığı "Adanalı" dizisinde "Fiko" rolüne hayat vermişti. Ekranlardan neden uzak kaldığını geçtiğimiz aylarda ifade eden Umut Oğuz'un hayat hikayesi yürekleri burktu.

Adanalı dizisinin Fiko'suydu! Umut Oğuz'un hayat hikayesi yürekleri burktu

Umut Oğuz geçtiğimiz aylarda dizi sektörüne ilişkin yaptığı açıklamalarda, kendisine 10 sene önce aldığı ücretin teklif edildiğini söylemişti. Şimdilerde sosyal medyada içerik üreten Umut Oğuz en son Bahtiyar Ölmez dizisinde rol almıştı. Bir Youtube programına konuk olan Oğuz'un çocukluk yıllarına dair anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi.

ANNESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ, ÜZÜNTÜDEN YÜZ FELCİ GEÇİRDİ!

Bir Youtube programına katılan oyuncu Umut Oğuz, çocukluğuna dair bilinmeyenleri anlattı. Küçükken annesinden şiddet gördüğünü ifade eden Oğuz, üzüntüden ağlarken yüz felci geçirdiğini söyledi. Küçükken sırtında sopalar kırıldığını söyleyen Umut Oğuz, kardeşleri ile birlikte o günden kalma travmaları olduğunu söyledi. Umut Oğuz annesi yüzünden evden ayrıldığını ve bunun için mutlu olduğunu çünkü oyunculuk mesleğini yapmaya başladığını söyledi.

Adanalı dizisinin renkli karakterlerinden biri olan Fiko'ya hayat veren Umut Oğuz Kertenkele, Yalancı Romantik, Emret Komutanım, Acı Hayat gibi başarılı projelerde yer aldı. Ekran önü projlerinin yanında tiyatro da yapan Oğuz, şimdilerde Instagram'da, "umutoguz" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Adanalı dizisinin Fiko'suydu! Umut Oğuz'un hayat hikayesi yürekleri burktu

UMUT OĞUZ DİZİLERİ

  • Bahtiyar Ölmez, 2017, Şinasi
  • Kertenkele 2014-2016 Şevket
  • Boynu Bükükler (Konuk Oyuncu)
  • Bana Bir Soygun Yaz, 2012, Süleyman
  • Nuri, 2011
  • Müziklerin Efendisi, 2011, Sabit
  • Dedektif Memoli, 2011, Fiko
  • Papatyam, 2010, 2011, Abbas
  • Yalancı Romantik, 2008, 2009, Kafe sahibi Hamit
  • Emret Komutanım, 2008, Zihni Fikri Parlak
  • Adanalı, 2008-2010, Fiko, Lezize Teyze, Lezize Nine
  • Kuzey Rüzgarı, 2007, Kâmil
  • Cumhur Cemaat, 2007
  • Üç Kadın, 2005
  • Çil Horoz, 2005, Kazım
  • Sevda Tepesi, 2005, Eküri Ahmet
  • Saf Asaf, 2005
  • Emret Komutanım, 2005, Korhan
  • Acı Hayat, 2004-2006, Ercü
  • Üç Kişilik Aşk, 2004
  • Çalınan Ceset, 2004, Hayri
  • Tatil Aşkları, 2004, Berke
  • Büyük Buluşma, 2004, Cemil
  • Şöhretler Kebapçısı, 2003
  • Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, 2002, Yılmaz
  • Üvey Baba, 2000, Hakan
  • Ona Bakma Bana Bak, 2000
  • Güneş Yanıkları, 2000

UMUT OĞUZ SİNEMA

  • Bana Bir Soygun Yaz 2, 2018
  • Süper İncir, 2013 , öğretmen
  • Koğuş Akademisi, 2013
  • Bana Bir Soygun Yaz, 2012
  • Süpertürk, 2012
  • Umut Adası, 2006, Gazanfer
  • Tramvay, 2006, Tedhişçi

UMUT OĞUZ TİYATRO

  • Selvi Boylum Al Yazmalım, Sadri Alışık Tiyatrosu
  • Matrak Ailem, Yalçın Menteş Tiyatrosu
  • Padişah-ı Osman, Adım Tiyatro
  • Buyur Buradan Kaç, İstanbul Sahne Tiyatrosu
  • Bakar mısınız?,Halk tiyatrosu
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