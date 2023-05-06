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Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak son haliyle hayrete düşürdü! Kimse tanıyamıyor

06.05.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı dizisi ilk olarak 2008 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlamış ve çok büyük ilgi görmüştü. Dizinin oyuncuları ara ara gündeme gelmeye devam ediyor. Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. Çok sayıda estetik operasyon geçiren ünlü oyuncuya 'Tanıyamadım resmen', 'Pınar ne yaptın kendine' gibi yorumlar geliyor.

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak son haliyle hayrete düşürdü! Kimse tanıyamıyor

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar gibi isimlerin yer aldığı Adanalı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran projelerden olmuştu. Dizinin oyuncuları zaman zaman değişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizi oyuncuları arasında en çok değişen isim ise Tuğçe Özbudak oldu. Özbudak, yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka birine dönüştü.

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1982 doğumlu olan Özbudak, Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü isim Ankara Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa 'Aloya' filmiyle adım atan Özbudak, yıllar sonra İşte Benim Stilim programında yarıştı.

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Estetikle bambaşka birine dönüşen Özbudak, 2015 yılında Melikhan Kılıçarslan ile dünyaevine girdi.

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Özbudak, Adanalı dizisinde Fikret'in (Fiko) sevgilisi olarak bilinmekteydi.

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İSYAN ETMİŞTİ

Tuğçe Özbudak, estetik yaptırdığı geçtiğimiz yıl Instagram hesabından isyan etmişti. Ünlü isim,

"'Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her iki 2 3 ayda bir önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim. Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki? Yetooo" yazmıştı.

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