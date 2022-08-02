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Adanalı genç atlet, milli formayı giymenin hayalini kuruyor

02.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Kulüpler Arası 16 Yaş Altı Ligi yarışmalarında üçüncü olan Ece Sert: "Olimpiyatlara katılmayı çok istiyorum. Üstümde milli formayı taşımak, bayrağımı orada dalgalandırmak ve ülkemi temsil etmek istiyorum"

KORAY KILIÇ - Cimnastik antrenörü babasının yönlendirmesiyle başladığı sporda başarılar elde eden 14 yaşındaki Ece Sert, kariyerini sürdürdüğü atletizmde milli forma hedefi için çalışıyor.

Henüz 3 yaşındayken cimnastik sporuna başlayan Ece, bu branşta okullar arası ve bölge yarışlarında dereceler kazandı.

Yaşının ilerlemesiyle spor kariyerine atletizmde sürdürme kararı alan Ece, 12 yaşından itibaren sırıkla atlama dalını seçti.

Cimnastikte kazandığı esneklikle seçtiği sırıkla atlamada Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü forması giymeye de başlayan Ece, kulübünde yaptığı antrenmanlarla kısa sürede branşında önemli ilerleme kaydetti.

Katıldığı ulusal turnuvalarda dereceler elde eden Ece, son olarak 5-6 Temmuz'da Denizli'de düzenlenen ve 18 takımdan 207 sporcunun katıldığı "Spor Toto Kulüpler Arası 16 Yaş Altı Ligi" yarışmalarında kategorisinde üçüncü oldu.

Elde ettiği derecelerle girdiği Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) çatısı altında antrenmanlarını sürdüren Ece, son olarak branşında belirlenen barajı geçerek Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcusu olmaya hak kazandı.

Ece, kariyerine yeni dereceler eklemek ve hedefi olan ay-yıldızlı formayı giyebilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

- "Hedefim Türkiye rekorunu kırmak ve olimpiyatlara katılmak"

Ece Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşından bu yana sporla iç içe olduğunu söyledi.

Yoğun antrenman temposundan zaman zaman zorlandığını anlatan Ece, katıldığı turnuvalarda aldığı derecelerin yorgunluğunu unutturduğunu ve kendisine güç verdiğini belirtti.

Önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmek için çalışmaya devam ettiğini aktaran Ece, şöyle devam etti:

"Hedefim Türkiye rekorunu kırmak ve olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatlara katılmayı çok istiyorum. Üstümde milli formayı taşımak, bayrağımı orada dalgalandırmak ve ülkemi temsil etmek istiyorum. Kendime güveniyorum ve başaracağımı biliyorum. Daha yolun başındayım ve bu süreçte abilerimi ablalarımı örnek alıyorum."

Ece, ay-yıldızlı forma hayalini gerçekleştirebilmek için haftanın 6 günü antrenman yaptığını söyledi.

Sırıkla atlama antrenörü İbrahim Halil Aydın da Ece'nin disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu ifade etti.

Ece'nin küçük yaşında önemli dereceler elde ettiğini belirten Aydın, "Biz doğru çalışmalar yapıyoruz ve bunun meyvesini de ileride bu çocukları olimpiyatlara ve dünya şampiyonasına taşıyarak alacağız." diye konuştu.

Baba Erkan Sert, büyük bir azimle çalışan kızının milli forma hedefine ulaşacağını kaydetti.

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