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Adanalı'nın büyük aşkı Maria'ya hayat veren Zeynep Koltuk, değişimiyle şaşırttı!

10.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde hayat verdiği Maria karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Koltuk, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Adanalı'nın büyük aşkı Maria'ya hayat veren Zeynep Koltuk, değişimiyle şaşırttı!

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Zeynep Koltuk, yeni imajıyla dikkat çekti.

Adanalı dizisinin Maria'sı Zeynep Koltuk, değişimiyle şaşırttı! Yeni imajıyla dikkat çekti!

1866 doğumlu Zeynep Koltuk, 2006 yılında yayınlanan Kod Adı Kaos dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Adanalı dizisinin Maria'sı Zeynep Koltuk, değişimiyle şaşırttı! Yeni imajıyla dikkat çekti!

2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde hayat verdiği Neva karakteriyle sevilen oyuncu, 2008 yılında Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Sofia karakterinin annesi Maria olarak Adanalı'ya dahil oldu.

Adanalı dizisinin Maria'sı Zeynep Koltuk, değişimiyle şaşırttı! Yeni imajıyla dikkat çekti!

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Aramızda Kalsın ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi projelerle kamera karşısına geçen yıldız, hala güzelliğiyle büyülüyor.

Adanalı dizisinin Maria'sı Zeynep Koltuk, değişimiyle şaşırttı! Yeni imajıyla dikkat çekti!

Adanalı dizisinin Maria'sı Zeynep Koltuk, değişimiyle şaşırttı! Yeni imajıyla dikkat çekti!


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