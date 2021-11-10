Adanalı'nın büyük aşkı Maria'ya hayat veren Zeynep Koltuk, değişimiyle şaşırttı!

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Zeynep Koltuk, yeni imajıyla dikkat çekti.

1866 doğumlu Zeynep Koltuk, 2006 yılında yayınlanan Kod Adı Kaos dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde hayat verdiği Neva karakteriyle sevilen oyuncu, 2008 yılında Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Sofia karakterinin annesi Maria olarak Adanalı'ya dahil oldu.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Aramızda Kalsın ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi projelerle kamera karşısına geçen yıldız, hala güzelliğiyle büyülüyor.



