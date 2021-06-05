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  4. Adanalı'nın Maraz Ali karakteri Mehmet Akif Alakurt ortaya çıktı! Bakın nerdeymiş

Adanalı'nın Maraz Ali karakteri Mehmet Akif Alakurt ortaya çıktı! Bakın nerdeymiş

05.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt da şehir hayatından kaçıp köye yerleşen isimlerin arasında yer aldı. Kaş'a bağlı olan köyde 3 dönüm arazı alan ve buraya ev yaptıran Alakurt'un kimseyle konuşmadığı öne sürüldü.

Adanalı'nın Maraz Ali karakteri Mehmet Akif Alakurt ortaya çıktı! Bakın nerdeymiş

Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Alican Yücesoy, Eda Özerkan, Hakan Meriçliler gibi isimlerin rol aldığı, 2008 yılında yayınlanan Adanalı dizisinde başrol Maraz Ali'ye hayat veren Mehmet Akif Alakurt'un yeni hayat stili gündem oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda Alakurt'un şehir hayatını bırakıp Kaş'a bağlı olan köye yerleştiği öğrenildi.

6 AY ÖNCE KÖYE GÖÇ ETTİ! KİMSEYLE KONUŞMUYOR

Oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt birkaç ay önce köye gitti. Alakurt, Antalya Kaş'a bağlı bir köyde üç dönüm arazi üzerine ev inşa etti ve bu evde tek başına yaşamaya başladı. 41 yaşındaki oyuncunun, yaşadığı bölgede hiçkimse ile konuşmadığı öne sürülüyor.

Mehmet Akif Alakurt, köydeki evinin bahçesinde organik tarım yapıyor. Alakurt’un söz konusu arazi için hatrı sayılır bir para ödediği konuşuluyor.

Adanalı'nın Maraz Ali karakteri Mehmet Akif Alakurt ortaya çıktı! Bakın nerdeymiş

EKRAN KARŞISINA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Geçen yıl objektiflere yansıyan Mehmet Akif Alakurt gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Kendisine yöneltilen ekranlara geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin sorunun üzerine Alakurt, tekliflerin geldiğini ama ekran karşısına yeniden geçmek gibi bir planının olmadığını ifade etti.

ADANALI'DA ROL ALDIĞI İÇİN PİŞMAN

2017'de Instagram hesabından Adanalı ve Maraz Ali hayranlarına duyuru yapan Mehmet Akif Alakurt, söz konusu dizide oynadığı için pişman olduğunu ifade etti.

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

23 Temmuz 1979 Ordu doğumlu Mehmet Akif Alakurt 41 yaşındadır. Eski model ve oyuncu olan Alakurt; Sıla, Adanalı, Fatih, Emanet gibi projelerde oyuncu olarak yer almıştır. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da bitirdi. 1998'de "Gelecek Vadeden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti. 2015'te oyunculuğu bırakarak Brezilya'da yaşamaya başladı. Bunun ardından bir çiftlik evine yerleşti ve köpekleri ile yaşamaya başladı.

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