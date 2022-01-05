Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kentte düzenlenen programlarla kutlanıyor.

5 Ocak Meydanı'nda başlayan törende, 100 yıl önce düşman işgalinin sona ermesinin ardından "vatandaşlar tarafından dikilen büyük Türk bayrağının saat kulesi olan Büyüksaat'e kadar ellerde taşınarak, Büyüksaat ile Ulu Cami minaresi arasına asılması" canlandırıldı. Kortej eşliğinde vatandaşların ellerinde taşıdıkları bayrak, aynı yere asıldı. Bu sırada bir manga asker tarafından saygı atışı yapıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından katılımcılar yürüyerek İstasyon Meydanı'na geldi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların kurtuluş bayramını kutladı.

Adana'nın işgali sonrası Fransız askerleri ve yanlarında getirdikleri Ermeni çeteciler tarafından zulüm yapılmaya başlandığını, Adanalıların kentin dört bir yanından bu işgal ve zulme karşı hemen direniş başlattığını ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Çukurova'nın her tarafında emsalsiz bir mücadele başladı. Verilen bu kahramanca mücadelenin sonunda düşman artık pes etmek, havlu atmak zorunda kaldı. Milli mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten 'aman dileyip' barış, ateşkes talebinde bulundular. 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması'yla Fransızlar Adana'dan çekilmeyi kabul ettiler. 5 Ocak 1922 tarihi itibariyle yani 100 yıl önce bugün Adana'mız tam olarak bağımsızlığına, hürriyetine kavuşarak düşman işgalinden kurtulmuştur. Adana'nın her bir köşesinde o dönemde yaşanan mezalimleri ve atalarımızın verdiği kahramanlık mücadelesini gördükçe, mücadelenin büyüklüğünü anladıkça hakikaten gururlanıyoruz. İnşallah biz de onların vermiş olduğunu bu destansı mücadeleye layık oluruz ve Adana'mızı onlar nasıl kurtarıp bize teslim etmişse biz de onların emanetlerini yüceltmek için elimizden geleni yaparız."

Elban, ülkenin vatan olarak bırakılmasında başta Milli Mücadele'nin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da Atatürk'ün, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcının Adana'da olduğuna atıfta bulunarak "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü, bu memlekette bu güzel Adana'da doğmuştur." sözünü söylediğini aktardı.

Atatürk'ün Adana'nın işgali sonrası kentte, milli kuvvetler, direnç odakları kurulması talimatı verdiğini, milislere silah ve malzeme aktardığını ifade eden Karalar, bu güçlerin son derece etkili bir şekilde mücadeleleriyle işgalcileri yıldırdığını belirtti.

Karalar, "Huzurla dinliyorsak ezanlarımızı, gururla dalgalanıyorsa al bayrağımız göklerde ve dimdik yürüyorsak sokaklarımızda, bunu kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.

- Jandarma ekipleri gösteriler sundu

Törende Jandarma Genel Komutanlığı merasim bölüğü gösteri sundu, Mehteran Takımı konser verdi. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler de iki helikopterle "Üzüm salkımı" gösterisi sergiledi.

Pozantı'dan bisikletli sporcular tarafından "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli düzenlenen etkinlikle taşınan Türk bayrağı Vali Elban'a teslim edildi.

Kutlamada, 100 yaşındaki Makbule Celil, döneme ait Türk bayrağını iki ilkokul öğrencisine verdi. Şiirlerin okunduğu törende, 100 kişilik halk oyunları gösterisi yapıldı. Vali Elban ve katılımcılar, kutlamalar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, milletvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

