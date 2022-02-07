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Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı

07.02.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri caddeyi trafiğe kapatarak eylem yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde okul servisi şoförleri, güzergah izin belgelerinin kendilerine tanınan süreden önce uygulamaya konulduğu iddiasıyla kontak kapattı.

Trafik ekipleri, ilçedeki okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bazı araçların güzergah izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

İzin belgeleri için sürelerinin bulunduğunu iddia eden servis sürücüleri, Hüseyin Soydan Caddesi'nde bir araya gelerek araçlarıyla yolu kapattı.

Kozan 216 Nolu Minibüsçüler ve Servisçiler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erkan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzergah izin belgelerini almak amacıyla daha önce görüştükleri Büyükşehir Belediyesinden kendilerine bu yıl için mevcut şartlarda çalışmalarına müsaade edildiğini belirtti.

Devam eden süreçte ilgili diğer kurumların güzergah izin belgesinin uygulamaya konulmasını istediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili yeniden görüştüğümüz belediye yetkilileri gerekli hazırlığın yapıldığı bilgisini paylaşıp bizlere geçici güzergah izin belgesi vermek istedi. Geçici güzergah belgesiyle de bizlerden birçok kriteri yerine getirmemiz isteniyor. Son iki yıldır gelirlerimiz çok azaldı. Bu konu çözüme kavuşturuluncaya kadar ilçedeki üç özel servis kooperatifi olarak hizmeti durdurduk. Halkımızdan ve öğrenci velilerimizden özür diliyoruz. Çocuklarımızı mağdur etmek istemezdik. Maalesef bizleri buna mecbur bıraktılar."

Yaklaşık 200 araçla eylem yapan servis sürücüleri, polislerle görüşmelerinin ardından yolu açtı.

Sabah öğrencileri okullarına bırakan okul servislerinin şoförleri, öğle ve akşam eve dönüşlerde öğrencileri almayacaklarını açıkladı.

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