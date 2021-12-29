Adana'nın Pozantı ilçesinde dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Toros Dağları'nın sarp ve yamaç kayalıklarında dolaşan dağ keçisi sürüsü drone ile görüntülendi.

Şekerpınarı mevkiindeki Çakıt Çayı'nda su içen dağ keçileri, daha sonra sarp kayalıklara sürü halinde tırmandı.

Yaklaşık 15 dağ keçisinin hızlı şekilde kayalıklara toplu tırmanışı ilginç görüntülere sahne oldu.

Uzamlara göre Toros Dağları'nın sarp yamaçlarında önemli bir dağ keçisi ve geyik popülasyonu yaşıyor.

Bölgede yaşayan yabani hayvanlar ilçeden geçen Çakıt Çayı ve kaynağı Şekerpınarı'na su içmek için iniyor.



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