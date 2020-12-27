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Adanaspor 1-2 Bandırmaspor (Maç Sonucu)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.12.2020 18:33 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Adanaspor'u 90+5'te attığı golle 2-1 yendi.

Adanaspor 1-2 Bandırmaspor (Maç Sonucu)

Ev sahibinin golünü 7. dakikada Atalay Babacan kaydetti.

Konuk ekip ise 22. dakikada Doğan Can Davas ile rakibine cevap verdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 90+5'te penaltıdan İshak Çakmak kaydetti.

Adanaspor: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Mehmet Emin Tuğral

Adanaspor: Karacic, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Donkor, Ömer Çiçek (Dk. 72 Belem), Atalay Babacan (Dk. 84 Ozan Papaker), Serhat Tunç (Dk. 88 Cenk Alptekin), Celil Yüksel, Ergin Keleş (Dk. 84 Berkan Fırat), Rayan

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Onur Akbay (Dk. 90+6 Mehmet Yiğit), Orhan Ovacıklı, Abdurrahim Dursun, Gökay Güney, Doğan Can Davas (Dk. 84 Hakan Bilgiç), İshak Çakmak, Landel, Selçuk Alibaz (Dk. 78 Del Valle), Traore (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Pote

Goller: Dk. 8 Atalay Babacan (Adanaspor), Dk. 21 Doğan Can Davas, Dk. 90+6 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Donkor, Dk 34 Celil Yüksel, Dk. 90+4 Furkan Şeker, Dk. 90+5 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 62 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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