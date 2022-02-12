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Adanaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

12.02.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "1 puan yetmediği zaman değersiz, şu an yetiyor" - Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "1 puan bizim için iyi, 13 haftamız var devam edeceğiz"

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altaş Denizlispor ile sahasında golsüz berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "1 puan yetmediği zaman değersiz, şu an yetiyor." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybedilmemesi gereken bir maç oynadıklarını söyledi.

Karşılarında "can havliyle oynayan" bir Denizlispor olduğunu aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Bu reaksiyonu bekliyorduk. Eksiklerimiz de vardı. Biri savunmanın göbeğinde biri orta sahanın göbeğinde oyun ezberimizi çok iyi oynayan iki oyuncunun eksikliğini yaşadık. Buna rağmen oynanan oyun beni çok tatmin etmedi. Sadece mücadele tatmin etti. İkinci yarı 2-3 net pozisyonumuz var. Bunları gole çevirebilseydik, biz geniş alanları çok daha etkili kullanabilen bir takımız, farklı bir sonuç olabilirdi. 1 puan yetmediği zaman değersiz, şu an yetiyor. Ben oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

- Mesut Bakkal: "Daha iyi, üretken bir takım bekliyorum"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da deplasmandan puanla dönmenin önemli olduğunu ifade etti.

Hakem Yusuf Ziya Gündüz'e teşekkür eden Bakkal, "Oyunu oynatma isteği ve avantajları çok iyi devam ettirdiği için teşekkür ederim. Oyun biraz daha güzelleştiyse kesinlikle hakemin sayesinde, tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç yönetti. Önü açık, inşallah iyi şeyler yapar." şeklinde konuştu.

İlk yarı üstün oynadıklarını anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Adanaspor'un futbol oynama isteğini engelleyen bir takımdık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik, özellikle final paslarını atamadık. İkinci devrenin ilk 15-20 dakikası biraz sallandık. Arkasından yine topladık. Haftalardır kazanamayan Denizlispor bu direnci gösteriyorsa önümüzdeki haftalarda daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Sakatlarımız da iyileştiği zaman daha iyi, üretken bir takım bekliyorum. 1 puan bizim için iyi, 13 haftamız var devam edeceğiz."

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