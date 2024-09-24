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Adanaspor, Ciccolini ile yolları ayırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 15:21
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1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından anlaşmaya vardığı yardımcısı François Ciccolini ile yolları ayırdı.

Adanaspor, Ciccolini ile yolları ayırdı

Adanaspor, Manisa deplasmanında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı.

2024-2025 futbol sezonu için anlaşmaya varılan antrenör Ciccolini ile karşılıklı anlaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her iki tarafında mutabakatı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini’ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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