YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti

02.02.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adanaspor, Spor Toto 1 Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu beyazlılar, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Düz koşuyla başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmasıyla son buldu.

Ahmethan Köse takımdan ayrı düz koşu yaptı, yeni transfer Jordon Ibe ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştuÖdemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Giresunspor'dan Flavio açıklaması:Giresunspor'dan Flavio açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor

Adana Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:34
Öğle
12:57
İkindi
15:46
Akşam
18:11
Yatsı
19:28

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Uçar Eczanesi
Seyhan
Filizim Eczanesi
Karatas
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Müge Eczanesi
Seyhan
Saimbeyli Eczanesi
Kozan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.