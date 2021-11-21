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Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

21.11.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Biz lider MKE Ankaragücü'nü kendi sahamızda yenebiliyorsak her takımı yenebiliriz. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz"

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "MKE Ankaragücü gibi bir takıma bunları yapabilmek kolay bir şey değil. Oyunun hem fizik tarafını hem taktik tarafını ve psikolojik tarafını çok iyi oynadık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karafırtınalar, aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik etti.

Oyuncularının maç boyunca inanılmaz bir mücadele verdiğini dile getiren Karafırtınalar, "Oyuncularım, iyi oyunla, iyi bir skorla kazanmayı bildi. Buraya gelip bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. İnşallah bu böyle devam eder." diye konuştu.

Maçın tamamında oyunun kontrolünün Adanaspor'da olduğunu aktaran Karafırtınalar, "MKE Ankaragücü gibi bir takıma bunları yapabilmek kolay bir şey değil. Oyunun hem fizik tarafını hem taktik tarafını ve psikolojik tarafını çok iyi oynadık. Son dakikalarda yine maça bir heyecan getirsek de verilen penaltı bence doğru bir karar. Ama bunun dışında ondan sonra tekrar pozisyona girip çok farklı bir şey de olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki Samsunspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

35 puan alana kadar hedefleriyle ilgili bir açıklamada bulunmayacağını kaydeden Karafırtınalar, "Biz lider MKE Ankaragücü'nü kendi sahamızda yenebiliyorsak her takımı yenebiliriz. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yine maç maç gideceğiz. Kazandıkça yükselişimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise ligde böyle maçlar olabileceğini belirterek, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

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