Adanaspor, Portekizli futbolcu Pedro Nuno'yu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Portekiz'in Belenenses SAD takımından orta saha oyuncusu Pedro Nuno'yu transfer etti.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile bir araya gelen 27 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Pedro Nuno'nun camiaya hayırlı olması dilendi.
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