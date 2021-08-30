YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adanaspor, sportif direktör Hakan Hacıbektaşoğlu ile yollarını ayırdı

Adanaspor, sportif direktör Hakan Hacıbektaşoğlu ile yollarını ayırdı

30.08.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, sportif direktör Hakan Hacıbektaşoğlu ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, sportif direktör Hakan Hacıbektaşoğlu ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuzda sportif direktör olarak görev yapan Hakan Hacıbektaşoğlu ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Çok iyi bir Adanasporlu olan ve geçmiş dönemde turuncu beyazlı forma altında başarılı bir süreç geçiren Hacıbektaşoğlu'na verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
İstenmeyen çiftleşme durumunda harekete geçiyorlarİstenmeyen çiftleşme durumunda harekete geçiyorlar
Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili iki zanlı Mersin’de yakalandıAdana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili iki zanlı Mersin’de yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Adana

Adana Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:01
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:18
Yatsı
20:37

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.