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Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 22.09.2018 22:03 | Son Güncelleme

Adanaspor teknik direktörü Cihat Arslan'dan bomba Famoussa Kone açıklaması... Adanaspor-Boluspor maçında sakatlanan Kone'nin durumunu soran BeIN SPORTS muhabirine "İnşallah hamile değildir" cevabını vererek unutulmayacak bir açıklamaya imza attı.

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'un evinde Boluspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Cihat Arslan, Türk futbol tarihine geçecek bir açıklama yaptı. Cihat Arslan, sakatlanarak maçın 39. dakikasında yerini Robert Feczesin'e bırakan Famoussa Kone'yle ilgili konuştu.

Adanaspor teknik direktörü Cihat Arslan, Kone'nin durumunu "Başı dönüyordu, oyundan çıktı. Durumu nasıl?" sözleriyle soran beIN Sports muhabirine "İnşallah hamile değildir" cevabını verdi.

Cihat Arslan'ın bu cevabı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Cihat Arslan'ın Süper Lig'de kötü günler geçiren Akhisarspor'un başına geçeceği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
cihat arslan Famoussa Kone adanaspor boluspor bein sports

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