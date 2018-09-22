Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'un evinde Boluspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Cihat Arslan, Türk futbol tarihine geçecek bir açıklama yaptı. Cihat Arslan, sakatlanarak maçın 39. dakikasında yerini Robert Feczesin'e bırakan Famoussa Kone'yle ilgili konuştu.
Adanaspor teknik direktörü Cihat Arslan, Kone'nin durumunu "Başı dönüyordu, oyundan çıktı. Durumu nasıl?" sözleriyle soran beIN Sports muhabirine "İnşallah hamile değildir" cevabını verdi.
Cihat Arslan'ın bu cevabı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Cihat Arslan'ın Süper Lig'de kötü günler geçiren Akhisarspor'un başına geçeceği iddia ediliyor.
Semih Özsoy'dan Cocu ve Ersun Yanal açıklaması!
Karius'a kötü haber! Süper Lig'in en yakışıklısı bakın kim çıktı
F.Bahçe'yi yıkan isim sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'tan F.Bahçe ve G.Saray'a dev fark!
Galatasaray Martin Linnes ile masaya oturacak
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
FIFA resmen açıkladı! Türkiye...
UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın Göztepe maçında oynayacağı belirtildi
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum