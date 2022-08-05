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Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın transfer beklentisi:

05.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İyi bir planlama ve geniş kadro yapmamız lazım çünkü uzun bir lig maratonu var" - "Elimizde daha çok genç arkadaşlarımız var. Bunların arasına tecrübeli oyuncuları da transfer ettiğimiz zaman müthiş bir Adanaspor yaratacağız"

EREN BOZKURT - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, transferleri tamamlayarak iyi bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda güzel bir hava olduğunu ve oyuncuların arasında iyi bir arkadaşlık ve beraberlik ortamı bulunduğunu dile getirdi.

Şu anda lig için bir hedef koymanın doğru olmayacağını kaydeden Kaplan, "Geçen sezon çok çetin geçen bir lig oldu. Sürpriz takımlar düştü, hiç hesapta olmayan takımlar şampiyon oldu. İyi bir planlama ve geniş kadro yapmamız lazım çünkü uzun bir lig maratonu var. Bu sezon 4 takım ligden düşecek. Adanaspor için de 2 sezon sıkıntılı geçmiş. Yani bunları hep hesaba katıp, başkan, taraftar, yönetim, futbolcu ve teknik kadro herkes taşın altına elini sokarak iyi bir Adanaspor yaratmak zorundayız. Lige de iyi girdiğin zaman, zaten alacağın puanların seni nereye götüreceği belirleyici olur." dedi.

- "Elimizde daha çok genç arkadaşlarımız var"

Kaplan, koşan ve savaşan bir takım istediğini vurgulayarak, "Oyun felsefem her maçı kazanmak için oynayan bir takım ama tabii bu da elindeki oyuncu kadrosuyla olur. Elimizde daha çok genç arkadaşlarımız var. Bunların arasına tecrübeli oyuncuları da transfer ettiğimiz zaman müthiş bir Adanaspor yaratacağız. Ligimizde 4 takım düşecek. Play-off'ta da ilk 7 takıma kadar bir şans tanındı. Her iki tarafı da belirlemede, elimizdeki oyuncu kadrosu ve alacağımız puanların belirleyici olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Geçen sezon kadroda yer alan bazı oyuncuların ayrıldığını ve takıma takviyeler de yaptıklarına dikkati çeken Kaplan, "Ekibimizin izlediği oyuncular mevcut. İstediğim oyunculardan ikisini takıma kattık. Yine almak istediğimiz 3-4 oyuncu arkadaşımız daha var. Burada önemli olan bizim aramıza katılacak özellikle ikinci bölge oyuncuları. İnşallah bir an önce onların aramıza katılmasını bekliyoruz. Transferleri tamamladığımızda iyi bir Adanaspor olacak. Sezona Tuzlaspor maçıyla beraber güzel bir şekilde girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kaplan, Bolu'daki iki etap kampın ardından sezon hazırlıklarına Adana'daki Çatalan Tesisleri'nde devam ettiklerini söyledi.

Kaplan, Bolu'da oynadıkları 5 hazırlık maçının 3'ünden beklediği performansı aldığını sözlerine ekledi.

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