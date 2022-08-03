Adanaspor, Thomas Bruns ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Thomas Bruns ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, geçen sezon 30 lig maçında forma giyen tecrübeli oyuncaya verdikleri emekler için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz