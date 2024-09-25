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Adanaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.09.2024 18:37
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Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Adanaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

CICCOLINI İLE YOLLAR AYRILDI

CICCOLINI-ILK-YARI-VASAT-BIR-OYUN-SERGILEDIK

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan turuncu-beyazlı takım, Manisa deplasmanında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Bu ayrılığın ardından teknik adam arayışına giren Adanaspor, kulüpte önceki dönemlerde de görev alan tecrübeli teknik direktör Kemal Kılıç ile anlaştı. Adanaspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıç'a başarı diledi.

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Adanaspor
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