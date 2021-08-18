Adanaspor yeni sezonda iddialı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Fırat Gül, takımda sistemi yeniden inşa ettiklerini belirterek, "Biz ilk geldiğimiz günden itibaren hem oyuncu transferi anlamında hem oyun kurgusu anlamında kafamızdaki şablonu oturtmaya çalışıyoruz." dedi

Turuncu-beyazlılar, kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde antrenman yaptı.

Teknik direktör Gül, antrenman öncesi, gazetecilere, Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Gül, Gençlerbirliği maçını önemseyerek çalışmalara başladıklarını belirterek, "Ciddi bir rakip. Lige şampiyonluk parolasıyla başladılar. İlk hafta içeride bir mağlubiyetleri var ancak sonuç itibarıyla kaliteli bir takım oldukları gerçeğini değiştirmez. Biz de bunu farkında olarak Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Adanaspor'un iddialı bir ekip olacağını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Biz ilk geldiğimiz günden itibaren hem oyuncu transferi anlamında hem oyun kurgusu anlamında kafamızdaki şablonu oturtmaya çalışıyoruz. Ancak bir taraftan da skor almanız lazım, işin bu tarafını yok sayamazsınız. İkisini birden yapmakta kolay bir iş değil. Geçtiğimiz yıllarda birçok problem yaşanmış ancak bu sene Adanaspor kimsenin öyle yenip gidebileceği bir takım olmayacak."

Tetteh: "Gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum"

Ganalı forvet Samuel Tetteh de Adanaspor taraftarının ve camiasının kendisini çok iyi karşıladığını belirtti.

Tetteh, TFF 1. Lig'de olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Bence kaliteli bir lig. Benim açımdan da kendi yeteneklerimi gösterebileceğim bir lig. Takıma daha iyi adapte olup, birbirimize alışma sürecini daha kısa sürede geçirip kalitemizi göstereceğimizi düşünüyorum. Gollerimle takımıma katkı sağlamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

