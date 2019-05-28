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Adanasporlu İrfan Can Eğribayat'a Genoa talip oldu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Adanasporlu İrfan Can Eğribayat'a Genoa talip oldu

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 37 puanla 12. sırada tamamlayan Adanaspor'un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a İtalya'dan talip var.

Serie A'da zor günler geçirmesine rağmen ligde kalmayı başaran Genoa, yeni sezon kadro planlamasına da başladı. İtalyan ekibi, bu kapsamda uzun süredir takip ettiği İrfan Can için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Sportif Direktör Perinetti, gelecek vaat eden bir futbolcu olarak gördüğü İrfan için ilerleyen günlerden Adana ekibiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adanaspor ile 19'u lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maça çıktı ve kalesinde 26 gol gördü.

(İHA)

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Spor Toto 1. Lig genoa

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