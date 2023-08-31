ADANIŞ KUTSAL KAVGA KONUSU VE OYUNCULARI! Adanış Kutsal Kavga ne zaman çekildi? ATV yayın akışı

Adanış Kutsal Kavga filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan Adanış Kutsal Kavga filmi merakla bekleniyor. Aksiyon, gerilim ve suç tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh yapıyor. İşte Adanış Kutsal Kavga filmi ile ilgili detaylar...

ADANIŞ KUTSAL KAVGA KONUSU

Adanış: Kutsal Kavga, İstanbul'un fethinin akabinde, yarısı soylu olan Julius ailesinde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlarda kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olayları anlatıyor. Filmde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin adından Türklerin eline geçen kadim sırrı koruyan Adanmışlarla bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

ADANIŞ KUTSAL KAVGA OYUNCULARI

İsmail Filiz

Esra Bilgiç

Baki İlhan

Serdar Deniz

Nevzat Yılmaz

Aslıhan Karalar

Turgay Tanülkü

Dilek Serbest

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adanış: Kutsal Kavga (Yerli Sinema)

22:15 John Wick 3 (Yabancı Sinema)

00:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:00 Mutfak Bahane

