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ADANIŞ KUTSAL KAVGA KONUSU VE OYUNCULARI! Adanış Kutsal Kavga ne zaman çekildi? ATV yayın akışı

31.08.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanış Kutsal Kavga filmi ile ilgili aramalar filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. İsmail Filiz ve Esra Bilgiç'in başrolde olduğu aksiyon filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Sinemadan sonra ilk kez televizyonda izleyiciyle buluşacak olan filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Adanış Kutsal Kavga filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Adanış Kutsal Kavga ne zaman çekildi? ATV yayın akışı

Adanış Kutsal Kavga filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan Adanış Kutsal Kavga filmi merakla bekleniyor. Aksiyon, gerilim ve suç tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh yapıyor. İşte Adanış Kutsal Kavga filmi ile ilgili detaylar...

ADANIŞ KUTSAL KAVGA KONUSU

Adanış: Kutsal Kavga, İstanbul'un fethinin akabinde, yarısı soylu olan Julius ailesinde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlarda kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olayları anlatıyor. Filmde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin adından Türklerin eline geçen kadim sırrı koruyan Adanmışlarla bu sırrı ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

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ADANIŞ KUTSAL KAVGA OYUNCULARI

İsmail Filiz
Esra Bilgiç
Baki İlhan
Serdar Deniz
Nevzat Yılmaz
Aslıhan Karalar
Turgay Tanülkü
Dilek Serbest

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ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adanış: Kutsal Kavga (Yerli Sinema)
22:15 John Wick 3 (Yabancı Sinema)
00:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Mutfak Bahane

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