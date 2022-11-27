Addams ailesi geri döndü! Tim Burton imzalı Wednesday konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Addams Ailesi yıllar sonra bile sevilerek izlenen film serisi olarak görülüyor. Fantastik filmleriyle tanınan Tim Burton Netflix'te gösterime giren 'Wednesday' dizisiyle sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrolünde Jenna Ortega, yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez ve Gwendoline Christie yer alıyor. Diziyi izlemek isteyen izleyiciler Wednesday konusu ne? Araştırmalarında bulunuyor.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor. Dizide Wednesday, yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

WEDNESDAY KAÇ BÖLÜM?

23 Kasım'da Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi 8 bölümden oluşuyor.

WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

Jenna Ortega - Wednesday Addams

Riki Lindhome - Dr. Valerie Kinbott

Jamie McShane - Şerif Galpin

Percy Hynes White - Xavier Thorpe

Joy Sunday - Bianca Barclay

Georgie Farmer - Ajax Petropolus

Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams

Luis Guzman - Gomez Addams

Isaac Ordonez - Pugsley Addams

Gwendoline Christie - Okul Müdürü Larissa Weems

Christina Ricci - Marilyn Thornhill

Hunter Doohan - Tyler Galpin

Emma Myers - Enid Sinclair

Moosa Mostafa - Eugene Ottinger

Naomi J. Ogawa - Yoko Tanaka

George Burcea - Lurch

Fred Armisen - Gordon Craven



