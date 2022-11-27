MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Addams ailesi geri döndü! Tim Burton imzalı Wednesday konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Addams ailesi geri döndü! Tim Burton imzalı Wednesday konusu nedir? Oyuncuları kimler?

27.11.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tim Burton imzalı Wednesday dizisi Netflix'te yayınlandı. Oldukça ikonik olan korku- komedi dizisi "Addams Ailesi"nin devamı gibi görülen Wednesday dizisi Addams Ailesi hayranlarını heyecanlandırdı. Peki Wednesday konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Addams ailesi geri döndü! Tim Burton imzalı Wednesday konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Addams Ailesi yıllar sonra bile sevilerek izlenen film serisi olarak görülüyor. Fantastik filmleriyle tanınan Tim Burton Netflix'te gösterime giren 'Wednesday' dizisiyle sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrolünde Jenna Ortega, yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez ve Gwendoline Christie yer alıyor. Diziyi izlemek isteyen izleyiciler Wednesday konusu ne? Araştırmalarında bulunuyor.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Ekran görüntüsü 2022-11-27 220545

Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor. Dizide Wednesday, yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

WEDNESDAY KAÇ BÖLÜM?

23 Kasım'da Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi 8 bölümden oluşuyor.

WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

Ekran görüntüsü 2022-11-27 220553

Jenna Ortega - Wednesday Addams
Riki Lindhome - Dr. Valerie Kinbott
Jamie McShane - Şerif Galpin
Percy Hynes White - Xavier Thorpe
Joy Sunday - Bianca Barclay
Georgie Farmer - Ajax Petropolus
Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams
Luis Guzman - Gomez Addams
Isaac Ordonez - Pugsley Addams
Gwendoline Christie - Okul Müdürü Larissa Weems
Christina Ricci - Marilyn Thornhill
Hunter Doohan - Tyler Galpin
Emma Myers - Enid Sinclair
Moosa Mostafa - Eugene Ottinger
Naomi J. Ogawa - Yoko Tanaka
George Burcea - Lurch
Fred Armisen - Gordon Craven


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dizisi belli oldu! FOX TV'nin o dizisiyle el sıkıştıYeni dizisi belli oldu! FOX TV'nin o dizisiyle el sıkıştı
Eski hali şoke etti! 'Ben güzelmişim...'Eski hali şoke etti! 'Ben güzelmişim...'
Vedası üzmüştü! Yeni dizisi belli olduVedası üzmüştü! Yeni dizisi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Netflix Tim Burton Wednesday dizisi jenna ortega wednesday wednesday addams sosyal medya Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına kafasına direğiyle vurdu!

İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına kafasına direğiyle vurdu!

Herkes şaşkına döndü! Seferovic'in yeni takımı Adana Demirspor

Herkes şaşkına döndü! Seferovic'in yeni takımı Adana Demirspor

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dünya devleri sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dünya devleri sırada

Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!

Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.