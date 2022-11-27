Addams ailesi geri döndü! Tim Burton imzalı Wednesday konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Addams Ailesi yıllar sonra bile sevilerek izlenen film serisi olarak görülüyor. Fantastik filmleriyle tanınan Tim Burton Netflix'te gösterime giren 'Wednesday' dizisiyle sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrolünde Jenna Ortega, yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez ve Gwendoline Christie yer alıyor. Diziyi izlemek isteyen izleyiciler Wednesday konusu ne? Araştırmalarında bulunuyor.
Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor. Dizide Wednesday, yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.
23 Kasım'da Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi 8 bölümden oluşuyor.
Jenna Ortega - Wednesday Addams
Riki Lindhome - Dr. Valerie Kinbott
Jamie McShane - Şerif Galpin
Percy Hynes White - Xavier Thorpe
Joy Sunday - Bianca Barclay
Georgie Farmer - Ajax Petropolus
Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams
Luis Guzman - Gomez Addams
Isaac Ordonez - Pugsley Addams
Gwendoline Christie - Okul Müdürü Larissa Weems
Christina Ricci - Marilyn Thornhill
Hunter Doohan - Tyler Galpin
Emma Myers - Enid Sinclair
Moosa Mostafa - Eugene Ottinger
Naomi J. Ogawa - Yoko Tanaka
George Burcea - Lurch
Fred Armisen - Gordon Craven