Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

Olimpia kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu Adebayor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.
Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.
(AA)
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