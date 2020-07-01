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Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

BASKETBOL HABERLERİ  | 01.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı.

Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı

Olimpia kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu Adebayor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.

(AA)

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