MHK Başkanlığı için sürpriz isim! Ferhat Gündoğdu'nun yerine gelebilir

Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine geçecek isim için arayış sürüyor.

SERDAR TATLI İSMİ GÜNDEMDE

Gazeteci Mehmet Arslan, MHK Başkanlığı için TFF yönetiminin özellikle Serdar Tatlı üzerinde durduğunu söyledi.

Arslan, Tatlı'nın daha önce de MHK Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak, deneyimli hakem yöneticisinin yeniden göreve getirilebileceğini ifade etti.

İKİNCİ ADAY AHMET İBANOĞLU

MHK Başkanlığı için konuşulan bir diğer isim ise Ahmet İbanoğlu oldu. Arslan'ın aktardığı bilgilere göre TFF yönetiminin, Serdar Tatlı'nın ardından Ahmet İbanoğlu'na da teklif götürmesi bekleniyor.

Böylece Ferhat Gündoğdu'nun yerine geçmesi için masada iki isim bulunuyor.

BÜNYAMİN GEZER TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Mehmet Arslan, daha önce Bünyamin Gezer'in MHK Başkanlığı için kendisine sunulan teklifi geri çevirdiğini de aktardı.

Gezer'in bu kararı sonrasında Serdar Tatlı ve Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanlığı için öne çıkan isimler haline geldiği belirtildi.

Arslan konuyla ilgili açıklamasında, "MHK Başkanlığı koltuğu için şu an iki isim ön plana çıkıyor. TFF yönetiminin özellikle Serdar Tatlı ismi üzerinde durduğu belirtiliyor. Listenin ikinci sırasındaki isim olarak ise Ahmet İbanoğlu'na teklif götürüleceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.