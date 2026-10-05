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MHK Başkanlığı için sürpriz isim! Ferhat Gündoğdu'nun yerine gelebilir

Türk futbolunda Hakemler dosyası soruşturmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yeni dönem için hareketlilik başladı. Tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun yerine kimin getirileceği merak edilirken, MHK Başkanlığı için iki ismin öne çıktığı belirtildi.

MHK Başkanlığı için sürpriz isim! Ferhat Gündoğdu'nun yerine gelebilir
Burak Kavuncu

Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine geçecek isim için arayış sürüyor.

SERDAR TATLI İSMİ GÜNDEMDE

MHK Başkanlığı için sürpriz isim! Ferhat Gündoğdu nun yerine gelebilir 1

Gazeteci Mehmet Arslan, MHK Başkanlığı için TFF yönetiminin özellikle Serdar Tatlı üzerinde durduğunu söyledi.

Arslan, Tatlı'nın daha önce de MHK Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak, deneyimli hakem yöneticisinin yeniden göreve getirilebileceğini ifade etti.

İKİNCİ ADAY AHMET İBANOĞLU

MHK Başkanlığı için sürpriz isim! Ferhat Gündoğdu nun yerine gelebilir 2

MHK Başkanlığı için konuşulan bir diğer isim ise Ahmet İbanoğlu oldu. Arslan'ın aktardığı bilgilere göre TFF yönetiminin, Serdar Tatlı'nın ardından Ahmet İbanoğlu'na da teklif götürmesi bekleniyor.

Böylece Ferhat Gündoğdu'nun yerine geçmesi için masada iki isim bulunuyor.

BÜNYAMİN GEZER TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

MHK Başkanlığı için sürpriz isim! Ferhat Gündoğdu nun yerine gelebilir 3

Mehmet Arslan, daha önce Bünyamin Gezer'in MHK Başkanlığı için kendisine sunulan teklifi geri çevirdiğini de aktardı.

Gezer'in bu kararı sonrasında Serdar Tatlı ve Ahmet İbanoğlu'nun MHK Başkanlığı için öne çıkan isimler haline geldiği belirtildi.

Arslan konuyla ilgili açıklamasında, "MHK Başkanlığı koltuğu için şu an iki isim ön plana çıkıyor. TFF yönetiminin özellikle Serdar Tatlı ismi üzerinde durduğu belirtiliyor. Listenin ikinci sırasındaki isim olarak ise Ahmet İbanoğlu'na teklif götürüleceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Arslan Serdar Tatlı MHK Ferhat Gündoğdu Ahmet İbanoğlu
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