Wesley Sneijder neden kilo aldı? Galatasaray efsanesinden yürek burkan açıklama

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, futbolu bıraktıktan sonraki yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 42 yaşındaki Hollandalı futbolcu, aldığı kiloların arkasında ailesinin yaşadığı sağlık sorunları ve anne-babasının peş peşe vefat etmesinin bulunduğunu ifade etti.

ANNE VE BABASINI AYNI HASTALIKTAN KAYBETTİ

Sneijder, ailesinde yaşanan zorlu dönemin babasının kanser olduğunu öğrenmesiyle başladığını belirtti. Ardından annesinin de hastalandığını aktaran eski futbolcu, annesini 59 yaşında, hastalığının teşhis edilmesinden yaklaşık 6 ay sonra kaybettiğini söyledi.

Annesinin vefatından yalnızca iki ay sonra babasının yeniden kontrole gittiğini belirten Sneijder, doktorların hastalığın ilerlediğini kendisine aktardığını dile getirdi. Tedavi görmeyi kabul eden babasının ise yaklaşık 9-10 ay sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hollandalı yıldız, böylece hem annesini hem de babasını yaklaşık 59 yaşlarında aynı hastalık nedeniyle kaybettiğini söyledi.

"3,5 YIL BOYUNCA HASTANE VE AİLEMLE İLGİLENDİM"

Yaşadığı sürecin yaklaşık 3,5 yıl sürdüğünü anlatan Sneijder, bu dönemde hayatının büyük bölümünü ailesi ve hastane arasında geçirdiğini belirtti.

Düzenli şekilde antrenman yapamadığını söyleyen eski futbolcu, hastaneden çıktıktan sonra ise yaşadığı sıkıntıları bir süreliğine unutabilmek için bir şeyler içmek istediğini ifade etti.

"KİLO VEREREK ANNE VE BABAMI GERİ GETİREMEYECEĞİM"

Sneijder, yaşadığı kayıpların ardından fiziksel görünümünün değiştiğini kabul ederken, dışarıdan insanların yalnızca kilo aldığını gördüğünü ancak arka planda çok daha ağır bir süreç yaşadığını vurguladı.

Şimdilerde yeniden formuna dönmek için çalıştığını ve bu konuda ilerleme kaydettiğini belirten Sneijder, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Kilo vererek anne ve babamı geri getiremem."

Eski futbolcu, anne ve babasının kaybının kendisini hem psikolojik hem de fiziksel açıdan uzun süre etkilediğini dile getirdi.