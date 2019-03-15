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Adebayor hakkında flaş açıklama: Sezon sonunda Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gidecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.03.2019 08:16 | Son Güncelleme

Son olarak Katar'ın Al Rayyan takımında görev alan deneyimli teknik direktör Bülent Uygun'dan Süper Lig, Başakşehir, VAR, Adebayor, Şenol Güneş ve Robinho hakkında açıklama geldi.

Adebayor hakkında flaş açıklama: Sezon sonunda Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gidecek

Osmanlıspor'da çalışırken Robinho'yu transfer etmek istediğini belirten Bülent Uygun, "Ahmet Gökçek istemedi" dedi. Uygun'dan Adebayor'un tranferiyle ilgili de flaş açıklama geldi.

ADEBAYOR HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Bülent Uygun, "Ara transfer döneminde Adebayor'u Al Rayyan'a transfer etmek istedim. Fakat Adebayor sezonu Başakşehir'de tamamlayacağını, sezon sonunda ise Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gideceğini söyledi. Adebayor için Fenerbahçe iddiası doğru. Süper Lig şu anda farklı bir boyatta devam ediyor. Bundan birkaç yıl önce Anadolu kulüplerinin ekonomik anlamda gücü yoktu. Şu anda yayıncı kuruluşun ekonomik anlamda önemli katkısı var. Başakşehir'in başarısının sırrına gelince de İyi yönetimler, iyi hocalarla başarılıdır. Başakşehir'in bu sezon şampiyon olacağını düşünüyorum. Şampiyon olmasa da oyun modeli ve kulüp yapısıyla gönüllerde şampiyonluk çiceğini oluşturdu. Başakşehir'in Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8 fakat Galatasaray'da Fatih Terim gibi bir faktörün olduğunu da unutmamak lazım" diye konuştu.

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