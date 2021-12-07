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Adele konserlerden milyonlarca dolar kazanacak

07.12.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adele’in 21 Ocak’tan itibaren vermeye başlayacağı Las Vegas Residency konser serisi için biletler satışa çıkıyor. Sanatçının her bir konserden 1,6 milyon ila 1,7 milyon dolar kazanması bekleniyor.

Adele konserlerden milyonlarca dolar kazanacak

Adele, yeni albümü 30’u çıkarmasının ardından konserlerine devam ediyor. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, şimdi de Las Vegas Residency’de vereceği konsere hazırlanıyor. 21 Ocak ile 16 Nisan tarihleri arasında ‘Weekends with Adele’ adıyla hafta sonu gösterileri düzenleyecek. Pek çok sanatçı için önemli bir gösteri serisi olan Las Vegas Residency konserlerinin bilet fiyatları merak ediliyor. Biletlerin yarından itibaren satışa çıkacağı belirtildi.

Caesars Palace’taki Colosseum’da yapılacak konser serisi için 24 farklı tarih belirlendi. Konserleri toplamda 98 bin 400 kişinin izlemesi bekleniyor. Billboard, Adele’in 2016’da gerçekleştirdiği turnede her bir konser için ortalama 1,6 milyon dolar kazandığını bildirdi. O dönemde konser biletleri ortalama 107 dolardı. Dolayısıyla Las Vegas gösterilerinde her bir konserden 1,6 milyon dolar kazanması için seyirci kapasitesine göre yapılan hesaplamada bilet fiyatlarının 373 dolar olması gerekiyor.

BRUNO MARS 1,7 MİLYON DOLAR KAZANDI

Bruno Mars, bu yıl Las Vegas’ta 2 bin kişilik bir venue’de her bir konserden 1,7 milyon dolar kazandı. Adele’in de konserlerden aynı rakamı alabileceği düşünülürse bilet fiyatlarının 396 dolar olması bekleniyor.

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