Jasmine'deki sahneleri tepki çekti! Evrim Akın, Asena Keskinci konusunda sessiz kalmadı

Bez Bebek'te birlikte rol aldığı Evrim Akın'la ilgili ifşalarda bulunan Asena Keskinci gündeme bomba gibi düşmüştü. Asena Keskinci Evrim Akın'ın babasıyla yasak aşk yaşadığını da söylemişti. İddialar sonrası Evrim Akın Kanal D'deki işinden oldu.

Tam da bu süreçte Asena Keskinci ise HBO'da yayınlanan Jasmine dizisiyle dikkat çekti. Müstehcen sahneleriyle dikkat çeken diziye RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

Evrim Akın'ın takipçileri ise bu haber sonrası oyuncunun paylaşımlarının altına "Reklam yaptığı belliydi", "Filmi izlensin diye böyle yaptı", "Evrim arkadayız onun ne olduğu belli" yorumları yapıldı.

Evrim Akın ise dayanamadı ve verdiği cevaplar dikkatlerden kaçmadı.

Asena Keskinci'nin reklam için iddialarda bulunduğunu belirten takipçisine emojilerle cevap veren Evrim Akın, 'Neden kurban edildiğini bugün bütün Türkiye anladı.' yorumuna ise 'Çok üzücü gerçekten' cevabını verdi.