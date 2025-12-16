MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jasmine'deki sahneleri tepki çekti! Evrim Akın, Asena Keskinci konusunda sessiz kalmadı

Evrim Akın'ı ifşalamasından kısa süre sonra Jasmine dizisindeki erotik sahneleriyle tepki çeken Asena Keskinci hakkında sosyal medyada pek çok yorum var. Evrim Akın da sonunda dayanamadı.

Jasmine'deki sahneleri tepki çekti! Evrim Akın, Asena Keskinci konusunda sessiz kalmadı

Bez Bebek'te birlikte rol aldığı Evrim Akın'la ilgili ifşalarda bulunan Asena Keskinci gündeme bomba gibi düşmüştü. Asena Keskinci Evrim Akın'ın babasıyla yasak aşk yaşadığını da söylemişti. İddialar sonrası Evrim Akın Kanal D'deki işinden oldu.

Jasmine deki sahneleri tepki çekti! Evrim Akın, Asena Keskinci konusunda sessiz kalmadı 1

Tam da bu süreçte Asena Keskinci ise HBO'da yayınlanan Jasmine dizisiyle dikkat çekti. Müstehcen sahneleriyle dikkat çeken diziye RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemde Jasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemde

Evrim Akın'ın takipçileri ise bu haber sonrası oyuncunun paylaşımlarının altına "Reklam yaptığı belliydi", "Filmi izlensin diye böyle yaptı", "Evrim arkadayız onun ne olduğu belli" yorumları yapıldı.

Jasmine deki sahneleri tepki çekti! Evrim Akın, Asena Keskinci konusunda sessiz kalmadı 2

Evrim Akın ise dayanamadı ve verdiği cevaplar dikkatlerden kaçmadı.

Asena Keskinci'nin reklam için iddialarda bulunduğunu belirten takipçisine emojilerle cevap veren Evrim Akın, 'Neden kurban edildiğini bugün bütün Türkiye anladı.' yorumuna ise 'Çok üzücü gerçekten' cevabını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemdeJasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemde
Sevgilisi de tanıdık çıktı! Yaş farkı merak edildiSevgilisi de tanıdık çıktı! Yaş farkı merak edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Asena Keskinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.