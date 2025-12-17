Britney Spears'in son durumu endişelendiriyor: "Göğüsleri sürekli açıktı"

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, Meksika’daki doğum günü tatilinde yaşadığı dekolte kazasıyla yeniden gündeme geldi. Daily Mail’in özel fotoğraflarına göre Spears, lüks bir otelde elinde martiniyle dolaşırken kıyafetinin kayması sonucu göğsü açıldı.

2 Aralık’ta 44 yaşına giren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Meksika’nın San José del Cabo kentinde bulunan Las Ventanas al Paraíso adlı lüks tatil köyünde görüntülendi. Görgü tanıklarının aktardığına göre Spears, öğleden sonrayı oteldeki diğer konuklarla sohbet ederek ve espresso martini içerek geçirdi.

Geçtiğimiz salı günü çekilen fotoğraflarda, “Gimme More” şarkıcısının uzun sarı saçlarının dağınık olduğu ve uçuş uçuş yeşil çiçekli elbisesinin aşağı kaymasıyla sağ göğsünün tamamen açıkta kaldığı görüldü.

Bir görgü tanığı, gün ilerledikçe Spears’ın başlangıçta rahat görünmesine rağmen belirgin şekilde keyifsizleştiğini söyledi. Daily Mail’e konuşan kaynak ise, “Orada konaklayıp konaklamadığından emin değilim ama tüm öğleden sonrayı otelde geçirdi. Diğer konuklarla oldukça iyi iletişim kuruyordu ve espresso martini içiyordu. Göğüsleri sürekli açıktı ve biraz sarhoş gibiydi” ifadelerini kullandı.

9 Aralık’ta çekilen görüntülerde yaşanan bu olay, hayranları arasında yeni bir endişe dalgasına neden olurken, Spears’ın son dönemdeki davranışları bir kez daha tartışma konusu oldu.