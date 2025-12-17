MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Britney Spears'in son durumu endişelendiriyor: "Göğüsleri sürekli açıktı"

Meksika’daki doğum günü tatilinde görüntülenen Britney Spears, lüks otelde yaşadığı dekolte kazasıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü pop yıldızının rahat tavırları ve ortaya çıkan görüntüler hayranlarını endişelendirdi.

Britney Spears'in son durumu endişelendiriyor: "Göğüsleri sürekli açıktı"

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, Meksika’daki doğum günü tatilinde yaşadığı dekolte kazasıyla yeniden gündeme geldi. Daily Mail’in özel fotoğraflarına göre Spears, lüks bir otelde elinde martiniyle dolaşırken kıyafetinin kayması sonucu göğsü açıldı.

2 Aralık’ta 44 yaşına giren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Meksika’nın San José del Cabo kentinde bulunan Las Ventanas al Paraíso adlı lüks tatil köyünde görüntülendi. Görgü tanıklarının aktardığına göre Spears, öğleden sonrayı oteldeki diğer konuklarla sohbet ederek ve espresso martini içerek geçirdi.

Britney Spears in son durumu endişelendiriyor: "Göğüsleri sürekli açıktı" 1

Geçtiğimiz salı günü çekilen fotoğraflarda, “Gimme More” şarkıcısının uzun sarı saçlarının dağınık olduğu ve uçuş uçuş yeşil çiçekli elbisesinin aşağı kaymasıyla sağ göğsünün tamamen açıkta kaldığı görüldü.

Bir görgü tanığı, gün ilerledikçe Spears’ın başlangıçta rahat görünmesine rağmen belirgin şekilde keyifsizleştiğini söyledi. Daily Mail’e konuşan kaynak ise, “Orada konaklayıp konaklamadığından emin değilim ama tüm öğleden sonrayı otelde geçirdi. Diğer konuklarla oldukça iyi iletişim kuruyordu ve espresso martini içiyordu. Göğüsleri sürekli açıktı ve biraz sarhoş gibiydi” ifadelerini kullandı.

Britney Spears in son durumu endişelendiriyor: "Göğüsleri sürekli açıktı" 2

9 Aralık’ta çekilen görüntülerde yaşanan bu olay, hayranları arasında yeni bir endişe dalgasına neden olurken, Spears’ın son dönemdeki davranışları bir kez daha tartışma konusu oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evrim Akın müstehcen sahnelere gelen yorumlara sessiz kalmadıEvrim Akın müstehcen sahnelere gelen yorumlara sessiz kalmadı
Fenomen dizi için final kararı verildi! Başrol açtı ağzını yumdu gözünüFenomen dizi için final kararı verildi! Başrol açtı ağzını yumdu gözünü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.